Javni razpis, ki bo naslavljal krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu, bo izvedlo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so danes sporočili iz vladne službe za razvoj.

»Javni razpis bo pripomogel k razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek razpisa bo na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost,« so poudarili.

React-EU je del svežnja za gospodarsko okrevanje NextGenerationEU. Poleg skoraj 40 milijard evrov iz tega svežnja v letu 2021 bo imelo vseh 27 držav članic prihodnje leto na voljo približno 11 milijard evrov. Od tega je za Slovenijo namenjenih nekaj manj kot 15,7 milijona evrov.

Na jesenskih Dnevih slovenskega turizma je gospodarski minister Zdravko Počivalšek povedal, da bo imel turizem v prihodnjih letih na voljo precejšnja sredstva. Do leta 2029 jih bo iz mehanizma React-EU, sklada za okrevanje in odpornost ter nove evropske kohezijske ovojnice okoli 200 milijonov evrov.