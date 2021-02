Turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih – skoraj 4,2 milijona, sledijo drugi nastanitveni obrati – dobrih 3,6 milijona ter kampi z 1,4 milijona prenočitev. Sicer pa je bilo v minulem letu v Sloveniji domačih in tujih turistov dobre tri milijone in nekaj več kot devet milijonov njihovih prenočitev, od tega so jih večino ustvarili domači gosti – 5,8 milijona.

Dolgoletna skrb za domačega gosta

Turistični boni so nedvomno spodbudili domače turiste, da so dopustovali v Sloveniji. Do konca januarja je bilo unovčenih 935.000 turističnih bonov, kar je manj kot polovica vseh, v vrednosti nekaj več kot 128 milijonov evrov. Veljavnost turističnih bonov je podaljšana do konca tega leta. »V naših zdraviliščih, ki so člani skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ), smo lani ohranili enako število gostov. Ustvarili so celo nekoliko več prenočitev kot leto prej, kar ocenjujemo za edino pravo pozitivno novico ob izjemnih dogodkih zaradi pandemije. Moramo pa rezultat pripisati tudi dolgoletni skrbi za domačega gosta. To skrb še posebej gojimo in negujemo ter tudi nagrajujemo naše zveste in stalne goste s posebnimi ugodnostmi. So se pa stalnim domačim gostom v določenem deležu pridružili tnovi, predvsem z unovčenjem turističnih bonov. Od zaprtja hotelov, torej od 24. oktobra lani, delujejo slovenska naravna zdravilišča ob sprejetih posebnih varnostnih protokolih zgolj za zagotavljanje nujno potrebnega zdraviliškega zdravljenja,« pravi Iztok Altbauer, direktor SSNZ. V minulem letu so zdravilišča, ki so v SSNZ, imela 476.640 gostov, od tega dobrih 346.000 domačih, ki so skupaj ustvarili nekaj manj kot 1,9 milijona prenočitev, od tega skoraj 1,5 milijona domači gosti. Med tujimi gosti jih je bilo največ iz Avstrije (skoraj 32.000), sledijo turisti iz Italije, Hrvaške, Nemčije, Nizozemske, Srbije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Ruske federacije, Češke, Slovaške, Ukrajine, Poljske, Švice, Belgije in iz nekaterih azijskih držav.