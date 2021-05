»Za preživetje slovenskega turizma je ključno, da čim prej pride do polnega zagona turizma, ki bi skupaj z odprtjem mej omogočil omilitev krize v panogi,« so v TGZS zapisali v sporočilu za javnost in pri tem poudarili, da je turistična panoga »odvisna od takojšnjega sprejema interventnega zakona«.

Svoje pripombe in predloge k osnutku tega zakona so vladnim predstavnikom v zbornici posredovali 1. aprila, a informacije o njegovem sprejetju še nimajo. »Turistična podjetja, ki so v celoti odvisna od državne pomoči, enostavno ne razpolagajo s sredstvi za zagon poslovanja ali izplačilo regresa zaposlenim,« so posvarili.

Ob tem so še posebej poudarili, da turistična podjetja ne bodo preživela leta brez podaljšanja ukrepov subvencioniranja čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa in sofinanciranja fiksnih stroškov do konca leta. Prav tako je po njihovi oceni nujna prestavitev vseh finančnih obveznosti turističnih podjetij iz vseh kreditnih pogodb v leto 2022 in povečanje obsega mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene.

Na interventni zakon se čaka že od konca marca Na gospodarskem ministrstvu so že konec marca razkrili, da pripravljajo interventni zakon za turizem, s katerim naj bi panogi pomagali pri okrevanju po epidemiji covida-19. Omenjala se je možnost, da bi bil zakon na vladi potrjen že do konca aprila, a se je kasneje časovnica zamaknila. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je konec aprila ob robu odprtja obrtne cone Ugar v Ribnici izrazil prepričanje, da bodo ukrepi pomoči za gostinstvo in turizem sprejeti do konca maja. Kot je dejal takrat, sicer še ni bila sprejeta odločitev, ali bo šlo za ločen interventni zakon ali bodo ukrepi predvideni v sklopu devetega zakona za lajšanje posledic covida-19, a večina ukrepov je pripravljena. Med drugim je predvideno podaljšanje nekaterih ukrepov v drugo polovico leta, in sicer izplačil mesečnega temeljnega dohodka in njegovo zvišanje za tiste samozaposlene, ki jim je promet upadel za več kot 50 oziroma več kot 70 odstotkov, izplačil nadomestila za čas karantene oz. višje sile za samozaposlene, kritja dela fiksnih stroškov, pri čemer po predlogu ne bo več omejitve višine na zaposlenega, ter subvencioniranja čakanja na delo. Tako bi se na primer mesečni temeljni dohodek povečal na 1250 evrov za posameznike z upadom prihodkom med 50 in 70 odstotkov ter na 1500 evrov za posameznike, ki so se jim prihodki zmanjšali za več kot 70 odstotkov.