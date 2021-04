V interventnem zakonu za turizem naj bi vlada priskočila na pomoč tudi organizatorjem dogodkov

Na gospodarskem ministrstvu pripravljajo ukrepe za pomoč panogi gostinstva in turizma, ki zaradi omejitvenih ukrepov že več mesecev ne more poslovati. Državni sekretar Simon Zajc izpostavlja enkratno pomoč za zagon poslovanja in subvencioniranje regresa, sicer pa bi lahko vlada po njegovih besedah o odprtju teras in vrtov odločala še ta teden.