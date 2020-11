Policisti na območju Janč obravnavajo smrt štirih ljudi. Po prvih podatkih je 22-letnik s hladnim in strelnim orožjem tako hudo poškodoval tri ožje sorodnike, stare 26, 56 in 60 let, da so na kraju umrli.

Po intervenciji in vstopu v objekt so policisti poleg pokojnih na kraju našli še mrtvega osumljenca, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Obvestilo o tragičnem dogodku so policisti prejeli v ponedeljek okoli 21. ure.