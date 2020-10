V Združenih državah Amerike rekordov letos ne podirajo samo na področju obolelih in smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa, temveč tudi glede smrtne kazni. Potem ko so poleti prvič po sedemnajstih letih na zvezni ravni izvedli smrtno kazen – šlo je za trojnega morilca in nekdanjega zagovornika nadvlade belcev – jih do konca leta čakata še dve. Predvidoma 8. decembra bodo po 67 letih na zvezni ravni usmrtili žensko. Nazadnje so v plinski komori v Misuriju decembra 1953 usmrtili Bonnie Brown Heady, ki je le nekaj mesecev prej ugrabila in umorila šestletnika, tokrat bodo s smrtonosno injekcijo kaznovali 52 let staro Liso Montgomery, ki je leta 2004 umorila osem mesecev nosečo Bobbie Jo Stinnett, ji razrezala trebuh in iz njega ugrabila novorojenčka.

Dojenčica preživela Nepredstavljiv zločin je kakšen teden pred božičem šokiral zaselek Skidmore v zvezni državi Misuri. Truplo 23-letnice v mlaki krvi na njenem domu je našla njena mama. Reševalcem, ki jih je poklicala na pomoč, je dejala, da so poškodbe take, kot bi hčeri razneslo trebuh. Pomagati ji niso mogli. Policija se je nemudoma podala na lov za morilcem, že dan kasneje pa so Montgomeryjevo prijeli. Dojenčica Victoria Jo, za katero je vsem razlagala, da je njena, je napad preživela. Kmalu se je izkazalo, da je morilka svoje dejanje dolgo načrtovala. Ženski sta se spoznali prek spleta v skupini o terierjih, kjer se je izdajala za Darlene Fischer. Tudi ona da je noseča, je razlagala svoji bodoči žrtvi, s katero sta tudi prek spletne pošte čebljali o nosečnosti. Dogovorili sta se za srečanje, saj je »Darlene« od nje želela kupiti psa. Kakopak je bila to samo pretveza, tistega dne je Bobbie Jo umrla. Ko je vstopila v njen dom, jo je Lisa napadla, med davljenjem je nosečnica izgubila zavest, a se je med tem, ko ji je s kuhinjskim nožem morilka odprla trebuh, zavedla. Šele takrat jo je zadavila, ugrabila dojenčka in zbežala. Nekaj let kasneje so jo obsodili na smrt. »Lisa je sprejela vso odgovornost za zločin, zaveda se, da ne bo nikoli prišla na svobodo. A ji ne bi smeli naložiti take kazni, ki je krivična zaradi njene hude duševne bolezni in uničujočih zlorab v otroštvu,« še danes vztraja njena zagovornica Kelley Henry.