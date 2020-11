Po podatkih celjske policije je okoli poldneva neznani moški razgrajal v središču Velenja, ob tem pa grozil še s samomorom. Policijska patrulja je moškega izsledila, ta pa je policiste napadel z nožem. Policisti so izstrelili opozorilni strel, ki je osumljenca pognal v beg.

Policisti so moškega uspeli dohiteti, tedaj pa jih je ta napadel z nožem. Policisti so zoper storilca uporabili paralizator, kljub temu pa mu je uspelo prijeti policistko, nakar jo je po glavi poškodoval z nožem. Tedaj je drugi policist zoper moškega uporabil strelno orožje.

Policistko in napadalca so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, ogled dogodka še poteka. O dogajanju je policija obvestila preiskovalnega sodnika, državnega tožilca in specializirano državno tožilstvo. Dogodek bo preverila tudi komisija, ki jo bo imenoval v. d. generalnega direktorja policije.