Med letoma 1986 in 1991 je kraj Hwaseong na severozahodu Južne Koreje pretreslo deset umorov žensk. Njihova trupla so našli odvržena na njivah, njihove okončine pa so bile zvezane s spodnjimi hlačkami ali nogavicami. Devet umorov je ostalo nerazrešenih, za posilstvo in umor trinajstletne deklice so obsodili moškega, znanega pod imenom Yoon. Novoodkriti dokazi DNK so lani v zločine vpletli danes 57-letnega Lee Chun Jaeja, ki je policiji priznal vseh deset umorov in še štiri dodatne. Yoonu, ki je od prijetja pred več kot 20 leti vztrajal pri nedolžnosti, zdaj sodijo še enkrat, pred sodiščem pa je v njegov prid pričal in prvič o svojem morilskem pohodu javno spregovoril serijski morilec sam.

»Nisem si mislil, da bodo zločini ostali za večno neraziskani,« je začel svojo pripoved. »Še vedno mi ni jasno, kako nisem bil med osumljenci,« je nadaljeval. Leeja so namreč v času iskanja morilca večkrat zaslišali, a so venomer spraševali samo o drugih. »Zločini so se odvijali v moji bližini, svoje vpletenosti vanje se nisem pretirano trudil skriti, zato sem mislil, da me bodo kar hitro našli. Na ulicah je bilo na stotine policistov, nenehno sem se zaletaval v detektive,« je še povedal. Med enim od razgovorov je imel s seboj celo uro ene od žrtev, policija ga je trdo prijela in ga zaslišala, a ne zaradi »spominka«, ki ga niso odkrili, temveč ker ni imel osebnega dokumenta. Kmalu zatem so ga izpustili.