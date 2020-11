Človek je sposoben marsičesa – tudi umoriti družino

Kaj se zgodi v glavi človeka, da umori člane družine in se ustreli še sam, smo vprašali psihologa dr. Petra Umka. »Ker ne vemo, kaj se je v konkretnem primeru dogajalo, so to le ugibanja. Številne možnosti so. Tragedija ima zagotovo predzgodovino, spori so bili verjetno že prej,« je odgovoril. Pogosto je v ozadju prikrita duševna bolezen, kot lahko domnevamo za primer umora dedka, babice in strica letos v bližini Domžal, saj so storilca po priprtju odpeljali na forenzično psihiatrijo. »Toda na Jančah se je končalo s samomorom storilca, kar kaže na kak drug razlog, ne duševno bolezen,« je povedal. Vprašanje je, v kakšni situaciji je bil storilec, tudi kakšen odnos so imeli ostali do njega. »Spomnim se fanta, ki je pred leti umoril mamo in očeta. Bil je zaničevan. In ni bil agresiven. Ni torej nujno, da se agresivnost kaže odkrito, lahko gre za pasivno agresivnost. A vse to so res le ugibanja,« je ponovil Umek.