Kot so danes sporočili iz PU Ljubljana, so bili policisti o dogodku obveščeni okoli 21. ure, prvi pa so bili na kraj napoteni policisti rednih patrulj Policijske uprave Ljubljana in dve ekipi nujne medicinske pomoči.

Ob postavitvi blokade in približevanju do objekta so policisti nato zaslišali tudi dva strela, ki sta bila sprožena v smeri iz katere so prihajali. Ali sta bila strela sprožena proti policistom, nam pri PU Ljubljana niso mogli potrditi. Zatrdili so le, da okoliščine tega streljanja še vedno preverjajo in zbirajo dokaze.

Policisti so sicer zaradi ogroženosti ob prihodu zavarovali kraj dogodka, aktivirana pa je bila tudi specialna enota policije, ki je nato vstopila v objekt in nekaj pred polnočjo odkrila v objektu tri žrtve umora in mrtvega osumljenega.

Kriminalisti sicer še vedno ugotavljajo tudi, kakšen je bil sam motiv 22-letnega storilca za to dejanje.