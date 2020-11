V noči s torka na sredo je v zapuščeni tovarni Ideal v Novi Gorici odjeknila eksplozija plinske jeklenke, ki je zanetila požar in terjala življenje mlajšega moškega. Policisti in reševalci so na kraju eksplozije našli njegovo v celoti zoglenelo truplo, ob njem kadaver njegovega psa, iz prostorov so gasilci pozneje odstranili še več plinskih jeklenk. Identiteta žrtve včeraj še ni bila uradno potrjena, kriminalisti pa so intenzivno preiskovali, kaj natanko se je dogajalo na območju že desetletja zaprte tekstilne tovarne, ki je postala zatočišče uporabnikov prepovedanih drog in brezdomcev ter že drugič v dveh mesecih prizorišče tragedije.

Neuradno smo izvedeli, da je v času eksplozije v stavbi prenočevalo več ljudi, eden od njih naj bi spal le nekaj korakov stran. Kraj dogodka si je včeraj ogledal tudi strokovnjak za požare in eksplozije nacionalnega forenzičnega laboratorija. Ali je tokratni dogodek kakor koli povezan s septembrskim domnevnim umorom, ki se je zgodil na isti lokaciji, za zdaj ni jasno. Poročali smo že, da so sredi septembra tam pretepli 43-letnega moškega iz Vrtojbe, ki je nekaj dni pozneje umrl v bolnišnici. Povod za pretep naj bi bila denarnica z nekaj sto evri, ki naj bi jo pokojni med spanjem izmaknil enemu od stalnih obiskovalcev zapuščene tovarne. Policija je umora osumila dva stara znanca policije, domačina, stara 23 in 41 let. Zaradi tatvine naj bi ga dalj časa izmenično pretepala, šele naslednji dan pa naj bi eden od njiju po naših informacijah poklical pomoč, saj je pretepeni negiben ležal pred poslopjem. Preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor, sojenje za očitano najtežje kaznivo dejanje pa se bo bržkone vrtelo okrog obdukcijskega zapisnika, saj naj obducent ne bi mogel povsem nedvoumno potrditi, da je pretepeni zares umrl zaradi poškodb, ki naj bi mu jih prizadejala osumljena.

Policija na območju nekdanje tovarne Ideal pogosto posreduje zaradi kršitev javnega reda in miru, pritožujejo se tudi okoliški prebivalci. Občina si prizadeva, da bi skozi prostorske akte območje že kmalu namenila stanovanjski novogradnji.