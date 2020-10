Obtožnica Chauvina bremeni uboja in umora druge stopnje oziroma nenaklepnega umora. Sodnik je zavrnil točko umora nižje, tretje stopnje in pojasnil, da je ta točka obtožnice ustrezna v primerih, ko je obtoženčevo ravnanje ogrožalo še koga drugega ob prizadeti osebi. Chauvin med davljenjem Floyda ni ogrožal nikogar drugega in sodnik je to točko obtožnice zavrnil.

Smrt temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo 25. maja je sprožila obsežne nemire po ZDA in množične proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi. Floydovo smrt med aretacijo so posnele priče, ki so policiste opozarjale na nevarnost. Chauvin je s kolenom pritiskal na vrat Floyda, ki se je pritoževal, da ne more dihati, eden od Chauvinovih kolegov pa mu je odvrnil, da lahko diha, če lahko govori. Čez nekaj minit Floyd več ni ne govoril in ne dihal.

Guverner Minnesote Tim Walz je za vsak primer pred sodnikovo odločitvijo o točkah obtožnice mobiliziral nacionalno gardo. Sodnikovo odločitev je nato označil za pozitiven korak v smeri pravice za Floyda. Odločitev so pozdravili tudi odvetniki pokojnikove družine, ki so zadovoljni, da je sodnik ohranil osem od devetih točk obtožnice, med njimi najbolj resno točko nenaklepnega umora.

Nekdanja policista Thomas Lane in Alexander Kueng sta Floyda, medtem ko ga je Chauvin davil, držala za roke in noge. Tou Thao pa je odganjal priče. Vsi trije so obtoženi sodelovanja pri umoru. Pravosodni minister Minnesote Keith Ellison je poudaril, da je sodnikova odločitev zmaga za tožilstvo.

Sodnik Cahill je že prej Chauvina izpustil na prostost po plačilu varščine v višini milijona dolarjev. Naročil mu je, da ostane v Minnesoti, razen v primeru, če se bo moral kam umakniti zaradi varnosti.