Miami slovenskega košarkarja Gorana Dragića v končnici lige NBA še naprej ne pozna poraza. Potem ko je moštvo s Floride v prvem krogu s 4:0 pometlo z Indiano, je v drugem še v drugo ugnalo enega glavnih favoritov za končno zmago Milwaukee. Prvi mož uspeha vročice je bil ravno Dragić, ki je v slabih 34 minutah na parketu dosegel 23 točk, pet skokov in štiri asistence.

Da je Miami moštvo, ki Milwaukeeju morda najmanj ustreza, so strokovnjaki onkraj Atlantika opozarjali že pred začetkom serije. V rednem delu je bil namreč ob Dallasu in Denverju edini, ki jih je premagal dvakrat. Miami je bil tudi na tretji tekmi v rednem delu blizu zmagi, saj je vodil že za 23 točk, a nato popustil in klonil. Trener Erik Spoelstra je na prvih dveh obračunih v končnici pripravil odličen načrt, s katerim so njegovi igralci omejili vpliv Janisa Antetokunmpa. Ko izjemen Grk nima prostora za prodore, se njegov vpliv na parketu močno zmanjša, hkrati pa zaškripa tudi igra celotnega moštva.

»Težka tekma. Imeli smo že višjo prednost, a jo nato nespametno zapravili, na koncu pa imeli tudi malo sreče,« je ocenil Goran Dragić, ki je navdušen nad kemijo v moštvu. »Igralci se odlično razumemo in uživamo v času, ki ga preživljamo skupaj. To se pozna tudi na igrišču. Smo izjemno samozavestni. Občutek imamo, da ni moštva, ki bi nas lahko premagalo v seriji na štiri zmage. To bi nas lahko pripeljalo daleč.«

Kot zadnji se je v drugi krog končnice prebil Houston, ki je na sedmi tekmi ugnal Oklahomo City s 104:102. Jamesa Hardna in soigralce zdaj čaka serija proti LA Lakers.