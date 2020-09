#video Miami z nerazpoloženim Dragićem ni bil kos Bostonu

Košarkarji Boston Celtics so sinoči v tretji tekmi finala končnice vzhodne konference lige NBA Premagali Miami Heat s 117:106. Miami je na krilih Gorana Dragića osvojil prvi dve tekmi, slovenski as pa je bil sinoči slabše razpoložen in je dosegel 11 točk.