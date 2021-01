Dobre tri tedne po začetku nove sezone lige NBA se je ta že znašla v primežu koronavirusa. Okuženih igralcev ali tistih, ki so morali zaradi tesnega stika z njimi po protokolu v karanteno, je vse več, zato moštvom zmanjkuje potrebnih osem igralcev za igranje tekem. V zadnjem tednu so tako odpadli obračuni med Bostonom in Miamijem, Bostonom in Chicagom ter Dallasom in New Orleansom. Vprašanj o prihodnosti sezone je vse več, a vodilni za zdaj o zaustavitvi ne razmišljajo. Ob vsem kaosu pa je liga razglasila igralca tedna. Na vzhodu je to postal Jayson Tatum iz Bostona, na zahodu pa Luka Dončić, ki je pri zmagah proti Houstonu, Denverju in Orlandu povprečno dosegel po 30,3 točke, 12 skokov in 11,3 asistence.

Liga NBA je hitro po začetku sezone zapadla v težave, s katerimi so se in se še vedno ubadajo v kolektivnih športih po Evropi. Edina razlika je, da je koledar lige NBA precej bolj strnjen in da je tekem ter potovanj ogromno, s tem pa potencialnih stikov z okuženimi. A vodstvo tekmovanja še naprej zaupa v svoje protokole in je prepričano, da do zaustavitve sezone ne bo prišlo. Se je pa pripravljeno pogajati z lastniki klubov o spremembah protokolov. Denimo o črtanju dovoljenja, da lahko igralci na gostovanjih v svoje sobe povabijo do dve osebi, ki ju morajo dobro poznati, kar koli naj bi že to pomenilo. Ali o tem, da bi znova uvedli jutranje treninge pred tekmami, ki jih v letošnji sezoni ni, saj takrat potekajo testiranja. Igralci se morajo nato vrniti v hotelske sobe ali svoje domove in počakati na rezultate.

Zanimivo je, da sta med tistimi, ki jih je koronavirus najbolj prizadel, ravno Dallas Luke Dončića in Miami Gorana Dragića. Moštvo iz Teksasa ima po zadnjih podatkih štiri okužene igralce, ob tem pa še vrsto posameznikov, ki so morali v karanteno. Med temi naj ne bi bilo Dončića. Dallas je zaradi hitrega širjenja novega virusa celo zaprl center za trening, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith in Jalen Brunson pa so še vedno v Denverju, kjer so izvedeli za okužbo oziroma tesen stik z okuženim. Podobna situacija je tudi pri Miamiju. Ko so igrali proti Bostonu, je Avery Bradley pokrival Jaysona Tatuma, ki je naslednji dan izvedel, da je pozitiven. A liga NBA tekme, zanimivo, ne šteje za tesen stik. Bradley je tako lahko nadaljeval aktivnosti, še igral proti Washingtonu, nato pa bil tudi on pozitiven na testu. Po poizvedovanju je vodstvo lige ugotovilo, da so bili v tesnem stiku z njim Goran Dragić, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Moe Harkless, Udonis Haslem, Kendrick Nunn in KZ Okpala. Omenjeni so s privatnim letalom odpotovali v Miami, preostali pa v Philadelphio, kjer so igrali v zelo okrnjeni zasedbi.

Do zdaj so bile zaradi koronavirusa v ligi NBA prestavljene štiri tekme, a klubi se bojijo, kaj je pred njimi. »Vodstvo lige nas hrabri, da bo bolje v drugem delu sezone. Samo upam, da se do takrat vse skupaj ne bo 'zlomilo',« je situacijo opisal neimenovan generalni direktor enega izmed klubov.