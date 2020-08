Ko je na sporedu finale nogometne lige prvakov, obstane športni svet. Tako je bilo tudi v nedeljo zvečer, ko je Bayern v Lizboni ugnal PSG. A le kakšno uro in pol po obračunu so športni navdušenci »noreli« zaradi nečesa drugega. Luka Dončić je na četrti tekmi prvega kroga končnice lige NBA proti LA Clippers zadel izjemno trojko ob koncu podaljška in z njo izenačil serijo na 2:2. Izjemna predstava (43 točk, 17 skokov in 13 asistenc) 21-letnega Slovenca je močno odmevala, njegovo izjemno potezo ob koncu pa so na spletu delili številni zvezdniki z vsega sveta.

Za to, da je zgodovinski dosežek Luke Dončića, trojni dvojček s takšnimi številkami v končnici pred njim ni dosegel še nihče, še toliko bolj vreden občudovanja, poskrbi dejstvo, da je njegov nastop skoraj do zadnjega trenutka visel v zraku. Na tretji tekmi si je namreč Ljubljančan zvil levi gleženj, a je stisnil zobe in kljub odsotnosti Kristapsa Porzingisa, ki ima vnetje kolena, poskrbel, da je Dallas proti LA Clippers povsem v igri za napredovanje. To je veliko presenečenje, saj velja moštvo iz Los Angelesa za morda celo največjega favorita končnice.

»Luka igra na posebni ravni. Igro vidi, kot redko kdo ali celo nihče. Res gre za neverjetnega košarkarja,« je navdušen trener Dallasa Rick Carlisle, ki kar težko verjame, da lahko tako mlad igralec prikazuje tako zrele predstave. In to v končnici. Vrhunskost Dončiću zdaj priznavajo tudi tisti, ki so ves čas dvomili vanj. Nekateri so povsem obrnili ploščo in gredo celo tako daleč, da ga označujejo kot enega najboljših igralcev pri svojih letih v celotni košarkarski zgodovini. »Občutek, ko proti tebi teče celotna ekipa in se veseli tvojega koša, je izjemen. Eden najboljših v moji dosedanji karieri,« je dogajanje opisal Luka Dončić.

V ligi NBA sta na Vzhodu sicer že znana prva udeleženca drugega kroga. To sta Boston, ki je s 4:0 »pometel« s Philadephio, in Toronto, ki se je z enako mero znesel nad Brooklynom. Trener kanadskega moštva Nick Nurse pa je bil izbran za trenerja leta.