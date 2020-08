Končnica lige NBA se za zdaj odvija povsem po željah slovenskih ljubiteljev košarke. Medtem ko Luka Dončić blesti proti LA Clippers, je Goran Dragić z Miamijem že pometel z Indiano in se uvrstil v drugi krog. Zlati kapetan slovenske reprezentance je odigral ključno vlogo pri moštvu s Floride tudi na četrti tekmi, saj je k zmagi z 99:87 prispeval 23 točk, pet skokov in tri asistence.

Butler in O'Neal v slovenščini

Dončić in Dragić z odličnimi igrami v končnici skrbita za izjemno promocijo Slovenije. V slovenskem jeziku sta namreč v zadnjih dneh govorila tako nekdanji zvezdnik in današnji televizijski analitik Shaquille O'Neal kot Dragićev soigralec pri Miamiju Jimmy Butler. »Živeli, brat moj,« je Jimmy Butler nazdravil po eni izmed zmag s slovenskim organizatorjem igre in posnetek delil z oboževalci na spletnih družbenih omrežjih. Že pred tem je v enem izmed intervjujev priznal, da se z Dragićem izjemno ujameta in da je to posledica tega, da je že skoraj na pol Slovenec. Slovenijo je po tretji zmagi Miamija nad Indiano na ameriški nacionalni televiziji TNT v oddaji Inside the NBA omenil tudi Shaquille O'Neal, ki je o Dragiću govoril z izbranimi besedami. »Nekaj bi rad priznal. Le dva košarkarja sta v času, ko sem igral, prenesla moje zbadanje, zato sem ju nehal zbadati. Kobe Bryant in Goran Dragić. Dragić mi je po eni izmed mojih potegavščin dejal, da je iz Slovenije in da je videl in doživel že vse. V tistem trenutku sem razumel, da je ta fant trdoživ. Zato me njegove dobre igre niti malo ne presenečajo.«

Le dva večera kasneje pa je O'Neal v oddaji Inside the NBA celo govoril slovensko. Luko Dončića, ki ga je skupaj s sovoditelji Erniejem Johnsonom, Kennyjem Smithom in Charlesom Barkleyjem intervjuval, je pozdravil s »kako si?«, na koncu pa mu dejal še »srečno«. Izjemna predstava in trojka za zmago 21-letnega Ljubljančana je v noči na ponedeljek obšla svet, skoraj nihče pa ni ob objavi izjemne poteze pozabil dodati, da Dallasova številka 77 prihaja iz Slovenije.