Pretepen in poražen. A po svoje vseeno zmagovalec. Dallas Luke Dončića je v prvem krogu končnice lige NBA izpadel proti LA Clippers s 4:2 v zmagah, a se lahko še kako veseli prihodnosti, ki je svetla. 21-letni Ljubljančan je namreč z igrami dokazal, da lahko blesti tudi v končnici. To so opazili številni strokovnjaki in analitiki onkraj Atlantika, ki pravo veljavo igralcem priznajo šele, ko ti zablestijo v tekmah na izpadanje. Dončić je kljub zvinu gležnja in težavam drugega zvezdnika kluba Kristapsa Porzingisa z vnetjem kolena klub naložil na svoj hrbet in prvega favorita za naslov prvaka pošteno namučil, če ne celo nekoliko prestrašil. Po štirih tekmah je bilo v zmagah namreč 2:2, ravno na dveh najpomembnejših tekmah pa je nato manjkal Porzingis. Kakor koli že, Dallas je dokončno spoznal, da je Dončić garancija, na katero se lahko zanesejo v vsakem trenutku. Naloga vodstva kluba pa je, da pripelje kakovostne in izkušene igralce, s katerimi bi se moštvo iz Teksasa lahko kaj kmalu vmešalo v boj za naslov prvaka.

Če kaj, bo Luka Dončić iz letošnje sezone lahko potegnil spoznanje, kaj pomeni igranje v končnici NBA. Ko si tako dober in skoraj nezaustavljiv, dobivaš po glavi. Tako je v najmočnejši ligi na svetu vedno bilo in bo. Takšne obravnave so bili v svojih karierah deležni vsi velikani tega športa in s tem so morali shajati. Vsaj tisti res najboljši. Res je, da so poteze košarkarja LA Clippers Marcusa Morrisa na trenutke bolj spadale v ring kot na parket, a tudi to je košarka. In tudi tako se poskuša iz ritma spraviti najboljše posameznike. Nato pa so na delu delilci pravice, ki morajo opraviti svoje delo. Marsikdaj med sezono so spregledali kakšen udarec po Dončiću, a zagotovo se bo tudi to kmalu spremenilo. Gre enostavno za proces, v katerem nekdanji košarkar madridskega Reala pri njih pridobiva ugled.

Dallasova številka 77 je sicer na grobost LA Clippers reagiral precej zrelo in jim odgovarjal z odličnimi igrami in polnjenjem koša. A sam vsega ni zmogel. Dončić kljub izpadu ni bil pretirano razočaran, ni pa mogel mimo grobih potez Morrisa. »Upal sem, da je bila poteza na peti tekmi, ko mi je stopil na poškodovan gleženj, nenamerna. A sem po udarcu na šesti spremenil mnenje. S takimi igralci se ne želim ubadati,« je povedal Luka Dončić in dodal, da je Dallas kljub vsemu izpolnil cilj, ko se je prebil v končnico, da bo v času do naslednje sezone poskušal napredovati v vseh elementih igre, posebno v metu, in da bo v novo sezono vstopil z mislijo o osvojitvi naslova prvaka.

V vmesnem času utegne še obogatiti omarico z osebnimi lovorikami, saj je med kandidati za nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval. V rednem delu prve sezone v ligi NBA je Dončić na tekmo povprečno dosegal po 21,1 točke, 7,8 skoka in 6 asistenc, v drugi pa 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asistence. V izboru za omenjeno nagrado sta še soigralec Gorana Dragića pri Miamiju Bam Adebayo in Brandon Ingram iz New Orleansa.

Kakšnega igralca ima v rokah Dallas, se dobro zaveda tudi trener Rick Carlisle. »Je eden najbolj trdoživih igralcev, kar sem jih videl v ligi NBA. Ima željo po delu in napreduje iz dneva v dan. Pričakujem, da se bo pred novo sezono vrnil še boljši in z novimi orožji v igri. Tako kot so to počeli Jordan, Bird, Magic Johnson in vsi drugi velikani lige NBA. Ima nepotešljivo željo po igranju košarke, po druženju s soigralci in po zmagovanju. Srečni smo, ker ga imamo.«