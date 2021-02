Miamiju je po sedmih porazih na osmih tekmah zdaj uspelo zmagati dvakrat zaporedoma. K zmagi nad kratkohlačniki je največ prispeval center Bam Adebayo s 24 točkami in 11 skoki. Na sicer precej tesnem dvoboju pa je bil odločilen tudi prispevek Jimmyja Butlerja, ki je blestel v drugem polčasu.

Na tekmi, kjer sta si moštvi 12-krat izmenjali vodstvo, kar 14-krat pa je bil rezultat izenačen, so se na koncu boljše znašli gosti iz Miamija. Butler je v drugem polčasu dosegel 12 od 17 točk in na koncu le za las zgrešil trojni dvojček z desetimi skoki in devetimi podajami.

"Nismo se dali. Branili, skakali in igrali smo kot ekipa. To je bistvo vsega," je po tekmi dejal Butler. Lanski finalisti sicer še niso našli forme, ki jih je skoraj pripeljala do naslova. Veliko se ukvarjajo s poškodbami in z odsotnostmi ključnih igralcev.

Pri Miamiju, ki je imel pred tedni težave z izbruhom novega koronavirusa v svojih vrstah, je zdaj poškodovan Dragić, ki si je na pretekli tekmi zvil gleženj. Klub sicer še ni sporočil, kako huda je poškodba, ob tem pa ameriški športni mediji ocenjujejo, da gre za bolj kratkotrajno odsotnost z igrišč.

Na preostalih tekmah preteklega večera je izstopala zmaga Utah Jazz nad Indiana Pacers s 103:95. S četrto zaporedno zmago in 15. na zadnjih 16 tekmah je Utah pri izkupičku 19:5 zdaj na prvem mestu v ligi.

Najnovejšo zmago je ekipa zabeležila kljub odsotnosti prvega organizatorja igre Mika Conleyja, glavno ime domače ekipe pa je bil Donovan Mitchell. Ta je bil blizu trojnega dvojčka, na koncu je dosegel 27 točk, 11 podaj in devet skokov.

"Od samega začetka sem želel zavzeti miselnost, da nam bo na tej tekmi uspelo. Bila so obdobja, ko smo bili nekoliko utrujeni, a na koncu smo skupaj speljali," je po tekmi dejal Mitchell.