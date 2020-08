»Ta dan bo brez dvoma velik dan za mesto Kranj. Ta dan bo otvoritev veličastnega spomenika,« so odprtje takratne nove ljudske šole napovedali v časopisu Gorenjec leta 1938, ko so jo zgradili. Velik dan za mesto Kranj je bil tudi včeraj, ko so prenovljeno podružnično šolo Center in vrtec, ki sodita pod okrilje osnovne šole Simona Jenka, predstavili javnosti. Še slovesneje bo ob začetku šolskega leta, ko bodo šolo in vrtec zavzeli otroci. Poleg že delujočih oddelkov MO Kranj namreč tam odpira osem dodatnih, tako da bo na šoli skupno več kot 500 šolarjev. Predšolski otroci pa v obnovljenem objektu dobivajo štiri nove oddelke, ki po podatkih MO Kranj lahko sprejmejo 96 otrok.

Nova podoba in vsebina degradiranega objekta

»Svetle učilnice, nova igrala, zunanji pitniki za vodo, novo zasajena drevesa in vrtički že čakajo na otroški vrvež,« pravi župan MO Kranj Matjaž Rakovec. Pomen prenovljenega objekta pa je mogoče primerjati z njegovim pomenom v času, ko je Kranj to stavbo dobil. Takrat so namreč šolo v omenjenem časopisu opisovali kot »mogočno moderno zgradbo« in prav takšen vtis daje tudi po obnovi. Degradiran in zapuščen vzhodni trakt, v katerem je od sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa vse do leta 2007 domovala srednja ekonomska šola, z investicijo, vredno šest milijonov evrov, ki rešuje tudi prostorsko problematiko, znova uživa ugled, ki mu pripada, je prepričan Rakovec. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Dela je izvajalo gradbeno podjetje VG5, dobra dva milijona evrov je prispevala MO Kranj.

Tako imenovano vzhodno krilo, v katerem je včasih delovala srednja ekonomska šola, je dobilo novo opremo, objekt pa je tudi energetsko saniran in je dobil novo fasado. Obnovljene so skupne jedilnice aktivnega dela objekta v zahodnem krilu, popolnoma novo podobo so dobile tudi zunanje površine in šolsko igrišče. Medtem ko je v tako imenovanem zahodnem krilu na naslovu Komenskega 2 tudi med adaptacijo pouk osnovne šole potekal nemoteno, pa je bilo vzhodno krilo na naslovu Komenskega 4 med gradnjo prazno.