Zaradi zastoja in močno poostrene avstrijske kontrole prometa so zapirali predor Karavanke proti Avstriji, zaprta sta bila tudi uvoza Jesenice vzhod in Jesenice zahod/Hrušica proti Avstriji. Za prestop meje se je na Karavankah čakalo več ur, zato so potnikom predlagali, da se preusmerijo na druge mejne prehode z Avstrijo, tudi izven Gorenjske.

Medtem ko je bila kolona še pred kratkim dolga sedem kilometrov, se stanje izboljšuje, kolona na Karavankah je trenutno dolga kilometer in pol. Kot so sporočili s kranjske policije, preusmeritve na druge prehode več niso potrebne. Za smer Avstrija preko Gorenjske naj se zato uporabljajo Karavanke, so predlagali. Državljani Avstrije lahko uporabijo tudi Korensko sedlo in Jezersko. Obenem so opozorili na polkrožna obračanja in zapuščanje kolone proti Ljubelju, da zaradi tega ne bi prišlo do prometnih nesreč in ogrožanj. Tam so namreč občasno zapirali predor zaradi kontrole prometa in zastoja in nastala je dvokilometrska kolona.