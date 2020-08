Večje parkirišče ob jezeru Jasna v Kranjski Gori je po novem zaprto z zapornicami, parkiranje tam pa je plačljivo, so sporočili s Turizma Kranjska Gora. »Plačilo se lahko na parkomatu opravi brezstično. Prvih deset minut parkiranja je brezplačnih, prva in druga ura staneta po en evro, vsaka nadaljnja ura pa po dva evra. Plačljivo je tudi nočno parkiranje med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj in stane osem evrov,« je pojasnila Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora.

Manjše parkirišče ob Jasna Chalet Resortu ob jezeru je po novem namenjeno brezplačnemu parkiranju za goste apartmajev. Posebej označenih je 16 parkirišč za motoriste, ki jih ti lahko uporabljajo za postanek, preden se odpravijo na priljubljeni izlet na Vršič ali po obisku tega. »Parkirišče bo s prilagojenim sistemom zapornic motoristom omogočilo prosto prehajanje,« je poudarila Mežkova. Brezplačno parkiranje pa ob predhodni najavi s klicem na recepcijo Jasna Chalet Resorta na telefonsko številko 041 903 090 ostaja tudi za invalide in družine z otroki s posebnimi potrebami.

Takšna ureditev je po besedah Mežkove posledica dogovora med Jasna Chalet Resortom ob omenjenem jezeru in podjetjem Janez, d.o.o., ki se ukvarja s postavljanjem in upravljanjem parkirišč. » Ob vstopu na parkirišče obiskovalci prejmejo parkirno kartico, ki jo ob izhodu vrnejo. Ta se bo vrnila v sistem in se bo ponovno uporabila. Tako želimo še naprej slediti viziji zelene politike občine Kranjska Gora in Slovenske turistične organizacije. Prav tako si bomo še naprej prizadevali za načela trajnostne mobilnosti in obiskovalce spodbujali k parkiranju svojih jeklenih konjičkov stran od jezera. Želimo, da se do jezera Jasna odpravijo peš ali s kolesom po lepo urejeni poti, poimenovani Romantična pot,« je opozorila. pe