V Ljubljani je parkiranje na območjih kratkotrajnega parkiranja brezplačno le ob nedeljah, ob praznikih pa zgolj, če ti padejo ravno na nedeljo. V večini mestnih občin parkirnin ne zaračunavajo ob nedeljah in ob praznikih, ne glede na to, kateri dan v tednu so. (Foto: Luka Cjuha)