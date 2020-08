Ob številnih vprašanjih glede otrok in novega koronavirusa je sedaj že povsem gotovo, da ga lahko dobijo tudi otroci, rezultati krvnih preiskav na protitelesa pa kažejo, da so vendarle manj dovzetni za okužbo kot odrasli - zlasti otroci, mlajši od 12 let, zatrjuje vodja britanskega Kraljevega kolidža za pediatrijo in otroško zdravje Russell Viner.

Poleg tega so znanstveniki dokaj gotovi, da otroci tudi v primeru okužbe manj verjetno zbolijo, saj jih veliko sploh ne razvije simptomov. Največ nejasnosti tako ostaja glede vprašanja, v kolikšni meri ga širijo. Nekaj odgovorov bi lahko po poročanju britanskega BBC prinesla nova južnokorejska študija.

Ta je na podlagi podatkov 91 otrok ugotovila, da je celo pri tistih z malo ali brez simptomov v brisu nosu mogoče najti virus še po treh tednih. To pa po mnenju avtorjev pomeni tudi, da ga lahko prenašajo naprej. Glede na to, da nosijo virus, bi bilo »nelogično misliti, da otroci ne igrajo vloge pri širjenju«, je prepričana tudi vodja oddelka za otroške bolezni na pediatrični kliniki v Washingtonu Roberta DeBiasi.

A po drugi strani prisotnost genetskega materiala virusa v brisih dihalnega trakta še ne pomeni prenašanja, zlasti pri ljudeh, ki ne kašljajo ali kihajo, zatrjuje profesor z univerze v Liverpoolu Calum Semple. Tako za otroke kot odrasle namreč velja, da tisti z blagimi simptomi – ki ne kašljajo in spuščajo virusa v zrak – manj širijo virus. Otroci pa v splošnem razvijejo milejše simptome bolezni. Kot zaključuje BBC, vprašanje točnega tveganja, ki ga za širjenje koronavirusa predstavljajo otroci, ostaja odprto, bo pa iskanje odgovora nanj ključnega pomena za nadzor prihodnjih izbruhov bolezni.