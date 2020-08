Kranjski osnovnošolci OŠ Staneta Žagarja se bodo lahko jeseni, če bodo razmere v zvezi z epidemijo dovoljevale, učili pod milim nebom oziroma na zeleni strehi, ki nastaja na vrhu njihove šole. Prva dela za njeno ureditev so se že začela, so sporočilo z MO Kranj. Kot je znano, bodo zeleno streho šolarji dobili zaradi izbora skupine prostoRož, ki je pred slabim letom med 15 prijavljenimi občinami za takšno ureditev izbrala prav MO Kranj za uresničitev pilotnega projekta ozelenitve strehe. Medtem ko na strehi ta teden potekajo pripravljalna dela, se bodo prihodnji teden že začela gradbena. »Prvo večjo javno zeleno streho v Kranju bodo tako učitelji in učenci lahko začeli uporabljati konec septembra, delovala pa bo kot učilnica na prostem ter obenem ponujala prostor za sprostitev med odmori,« so zapisali na občini.

Učenci bodo rastline zasadili sami

Zeleno streho na OŠ Staneta Žagarja so v skupini prostoRož skladno z željami učiteljev zasnovali pred epidemijo, prav v času skrbi za preprečevanje širjenja koronavirusa pa bo imela pridobitev še večji pomen, menijo na občini. »Učenci se bodo lahko učili in družili na svežem zraku, kjer je tveganje za prenos virusa manjše,« so zapisali. »Zelena streha na kranjski osnovni šoli bo sestavljena iz dveh prostorov za učenje in bo učencem omogočala učenje pri predmetih, kot so biologija, kemija in likovni pouk. Na strehi bodo rasle užitne rastline, ki potrebujejo malo vzdrževanja: dišavnice, zelišča, maline in robide ter trta. Del bodo zasedle medovite rastline, ki bodo omogočile pašo čebelam iz šolskega čebelnjaka. Rastline bodo zasadili kar učenci sami na delavnicah, s čimer se bo projekt izgradnje zelene strehe tudi uradno zaključil,« še dodajajo.

Ravnateljica šole Fani Bevk poudarja, da gre za pomembno pridobitev tudi za lokalno skupnost. »Upam, da bodo učenci ozavestili, kako pomembno je ohranjati zelene površine in jih s skupnimi močmi tudi vzdrževati. Že med samimi pripravami ozelenitve je iskanje rešitev, kaj bi bila najbolj primerna zasaditev, med seboj še bolj povezalo učence, učitelje in starše. Mladim je treba dovoliti, da bodo ob pomoči mentorjev in sodelavcev prostoRoža odgovorno skrbeli za rastline. Obenem bodo ob tem spoznavali, da so lahko aktivni in se učijo tudi na drugačen način, bolj sproščeno, drug od drugega, s sodelovanjem, pa še na zraku bodo,« poudarja.