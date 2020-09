V vrtcih še prostor

Kranjske vrtce letos obiskuje 544 novincev (370 iz prvega starostnega obdobja, 164 iz drugega in 10 iz razvojnih oddelkov), prostih pa je še 33 mest. Med čakajočimi na seznamu za prostor v kranjskih vrtcih je po županovih besedah 126 otrok, 107 med njimi jih je iz MO Kranj, 19 pa iz drugih občin. Med kranjskimi otroki, ki so ostali na seznamu, jih bo 80 starostni pogoj za vključitev izpolnilo šele med šolskim letom, 14 takšnih je med tistimi, ki so med čakajočimi iz drugih občin. »Ker želijo nekateri starši čakajočih otrok, ki izpolnjujejo pogoj za vključitev v vrtec, otroka vključiti v točno določen vrtec, kljub prostim mestom ostajajo na čakalnem seznamu. Dva oddelka prvega starostnega obdobja v enoti Mojca in v vrtcu pri OŠ Simona Jenka – PŠ Center se bosta odprla med šolskim letom, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Najprej se morajo zapolniti obstoječa prosta mesta,« pravi župan Rakovec.