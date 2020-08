Program republikanske konvencije v Charlottu v Severni Karolini, namenjen nominaciji Donalda Trumpa za ponovno izvolitev za predsednika ZDA, po sinočnjem začetku še nima povsem jasnega scenarija. Vsekakor ne bo do te mere virtualna, kot je bila prejšnji teden demokratska v Milwaukeeju, saj se je sedanji predsednik uvodnega dogodka v nasprotju s svojim izzivalcem Joejem Bidnom udeležil v živo, povsem mogoče pa je tudi, da bo imel v kongresnem centru v Charlottu tudi četrtkov sklepni govor. Ta je za zdaj še predviden iz Bele hiše, a pri Trumpu se nikoli ne ve…

Trumpov nastop v kongresnem centru Charlotta z republikansko publiko, ki je opravila test na koronavirus, je bil po uradni nominaciji, ki so jo opravili delegati iz vseh zveznih držav, povsem v njegovem samohvalisavem slogu. Navrgel je vrsto »svojih« dosežkov v ekonomiji in obvarovanju Američanov, hkrati pa ničkolikokrat opozoril, da se demokrati znova pripravljajo, kot leta 2016, da potvorijo volitve tudi prek poštnega glasovanja, zaradi katerega preganjajo glavnega šefa ameriške pošte.

S poprovim sprejem nad protestnike

Od še enega obiska Severne Virginije bi ga lahko v četrtek zvečer odvrnilo tamkajšnje protestno valovanje. Demonstranti so se zganili že minuli petek z vzklikanjem proti konvenciji, več sto pa jih je pred hotelom, kjer so nastanjeni republikanski delegati, in v bližini kongresnega centra, kjer poteka konvencija, zbralo tudi v soboto in nedeljo zvečer. Opazno so bili opremljeni z dežniki, menda ne po vzoru hongkonške dežnikarske revolucije, marveč v obrambo pred poprovim sprejem, ki ga proti njim uporabila policija. Ta se jim je zoperstavljala s kordonom na kolesih, nekaj protestnikov tudi priprla, a vsaj do včeraj čez dan o večjih incidentih mediji niso poročali. Policija pa je navedla, da so njihovi pripadniki posredovali samo, ko so bili napadeni.

Med štiridnevno konvencijo je predvideno, da se bo Trump oglasil vsak večer, poleg njegovih otrok pa bodo nastopili številni vodilni republikanci in izbor državljanov, ki znotraj njihovega konservativnega krila predstavljajo že nekakšen kult. Iskanja medstrankarskih mostov, kot smo mu bili priča na demokratski konvenciji z nastopi nekaterih znanih republikanskih kritikov Trumpa, odzvala sta se denimo John Kasich in Colin Powell, seveda ne bo, zato pa je bil že za sinoči predviden nastop para, ki se je v Missouriju oborožen uprl protestnikom gibanja Življenja temnopoltih štejejo.