Takšnega vala prestopov od ene k drugi stranki v ZDA doslej še ni bilo, okrepil pa se je ravno v času, ko ima republikanska stranka svojo nacionalno konvencijo za potrditev predsedniške kandidature Donalda Trumpa.

Sodelavci Georga Busha mlajšega pozivajo vse k podpori Josephu Bidnu, čeprav se še zdaleč ne strinjajo z njegovo politiko. Vendar pa menijo, da je Trump nevaren za ZDA in se bojijo, da bo njegov drugi mandat pomenil konec Amerike, kot jo poznajo.

Sodelavci pokojnega senatorja iz Arizone Johna McCaina pišejo, da Bidnovo vodstvo odraža to, kar je imel v mislih McCain z geslom »najprej domovina«, Trumpovo pomanjkanje vodstva pa da ogroža ameriške vrednote.

»Verjamemo, da bo Biden vodil celovito nacionalno akcijo za zajezitev koronavirusa in bo pozval Američane, naj ne pozabijo na skupne interese in odgovornosti in ne bo povečal delitev. Verjamemo, da bo branil ameriške interese in vrednote pred vsemi sovražniki - tujimi in domačimi,« so zapisali McCainovi.

Sodelavci senatorja iz Utaha Mitta Romneyja pa opozarjajo, da so Trumpove izjave in dejanja v nasprotju z vrednotami republikanske stranke. »Nova štiri leta Trumpa bi moralno bankrotirala ZDA, povzročila nepopravljivo škodo naši demokraciji in dokončno preobrazila republikansko stranko v strupen kult osebnosti. Tega ne moremo le mirno opazovati,"« so zapisali Romneyjevi.

Trump republikance, ki niso na njegovi strani, sicer opredeljuje kot »nikoli Trumpovce« in celo za človeške izmečke.