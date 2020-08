Je pa tako odmevna podpora demokratskemu kandidatu s strani verskih voditeljev, med katerimi so tudi krščanski in konservativni, precej nenavadna, saj gre nenazadnje za kandidata, ki podpira pravico do splava in pravice homoseksualcev.

Med njimi je celo potomec najbolj znanega južnjaškega generala iz državljanske vojne Roberta Leeja, katerega kipe po ZDA podirajo protestniki proti simbolom rasizma, ki nikakor ne sodijo med konservativne volivce.

Robert Lee IV. je bil do leta 2017 pastor evangelijske cerkve v Severni Karolini, nakar je odstopil, potem ko je javno podprl gibanje proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA Črna življenja štejejo.

Bidna so podprli liberalni cerkveni voditelji, kot je Nadia Bolz Weber, ki je ustanovila homoseksualcem prijazno cerkev v Denverju z imenom Vsi grešniki in svetniki, podprli pa so ga tudi konservativni evangelijci, kot je John Pelhan in drugi.

Predsednik odbora koalicije voditeljev, ki so podprli Bidna, Frederick Davie je dejal, da volitve 3. novembra prinašajo oster moralni kontrast med vrednotami za skupno dobro, ki so v agendi Bidnove kampanje, in razdiralnostjo trenutne vlade.