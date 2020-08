Na trati pred Belo hišo, za mnoge sporno lokacijo za strankarski nastop, je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek sprejel predsedniško nominacijo republikancev. To je storil v 70 minut dolgem govoru, med katerim je predvsem svaril Američane pred zmago demokratov na volitvah 3. novembra, rekoč da »se bomo takrat odločali, ali bomo branili naš ameriški način življenja ali pa bomo radikalnemu gibanju dovolili, da ga v popolnosti uniči«.

V precej temačnem nastopu je Trump obširno predstavljal alternativo med sabo in demokratskim kandidatom Joejem Bidnom, ki mu je med drugim pripisal prazne obljube delavskemu razredu, rekoč da jih je v Washingtonu požrl z glasovanjem za zakone, ki so ameriška delovna mesta poslala v tujino. Opisal ga je kot trojanskega konja socializma ter zavrnil sporočilo demokratske konvencije, da bo Biden Ameriki vrnil dušo, rekoč da »bo uničil veličino Amerike, če le dobi priložnost«. Dejal je, da »v Bidnovi Ameriki nihče ne bo varen«, in mu pripisal, da bo odvzel denarna sredstva policiji.

S svojim tekmecem se je ukvarjal kar veliko. Med konkretnimi obljubami za prihodnost pa je nekajkrat omenil novo znižanje davkov in cen zdravil na recept, zmago v tekmi za gradnjo mobilnega omrežja 5G in pristanek prve ženske na Luni. Trump se v nasprotju z večino govorcev na konvenciji ni izognil ravnanju ob epidemiji novega koronavirusa. Izdatno je hvalil delo vlade ter obljubil cepivo najkasneje do konca leta. Čisto na koncu je poskusil osvetliti svoje sporočilo z opisom Amerike, nekoliko podobne tisti znameniti iz Reaganovega govora o sijočem mestu na griču.

Nagovarjanje volilnih skupin Ena od zvezd zadnjega večera konvencije je bila predsednikova hči Ivanka, ki je napovedala govor očeta. Zadnji dan je bilo na odru tudi več predstavnikov rasnih manjšin, to je kategorija volilcev, kjer republikancem kaže slabše. Trump in drugi so sicer bolj malo govorili o žrtvah policijskega posredovanja po državi, veliko pa o nasilju in vandalizmu, ki spremljata proteste gibanja Življenja temnopoltih štejejo. Na konvenciji je bilo veliko tudi govorov, ki so opazno ciljali na ženske srednjega razreda, še eno pomembno volilno skupino; med takšnimi je bil tudi tisti prve dame Melanie Trump v torek.