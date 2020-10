Od okrog 51,5 milijona predčasno oddanih glasovnic v ZDA jih je bilo 35,7 milijona oddanih po pošti in 15,7 milijona osebno. Podatki iz 19 držav, ki so objavile podatke o udeležbi na predčasnih volitvah glede na strankarsko opredelitev volivcev, kažejo, da je v njih doslej volilo 11,8 milijona demokratov, 6,3 milijona republikancev, 5,2 milijona strankarsko neopredeljenih volivcev in 141.000 volivcev tretjih strank.

Demokrati po udeležbi na predčasnih volitvah za 16 odstotkov prekašajo republikance v Arizoni, za 24 odstotkov v Michiganu, za 14 odstotkov v Severni Karolini, za 46 odstotkov v Pensilvaniji, za deset odstotkov na Floridi in 22 odstotkov v Wisconsinu. Vse to so ključne države, ki bodo odločale o zmagovalcu predsedniških volitev.

Za večjo udeležbo demokratov na predčasnih volitvah sta kriva pandemija koronavirusa in predsednik ZDA Donald Trump. Demokratski volivci koronavirus jemljejo bolj resno in množično volijo po pošti, da se po nepotrebnem ne izpostavljajo nevarnosti okužbe.

Republikanski volivci medtem verjamejo Trumpovim trditvam, da je pandemije praktično konec in obenem, da so volitve po pošti prevara v korist demokratov. Trump računa, da bodo njegovi volivci nadoknadili zaostanek na sam dan volitev, ko bodo množično prišli na volišča.

Trump in demokratski predsedniški kandidat Joe Biden sta v četrtek izvedla svoje drugo in zadnje televizijsko soočenje pred volitvami. Trumpu priznavajo, da je bil boljši kot na prvem soočenju v Clevelandu 29. septembra, ko je v 90 minutah 128-krat prekinil in skočil v besedo nasprotniku.

Trump je danes odpotoval naprej na predvolilno zborovanje na Florido. Biden množičnih zborovanj nima. Njegova kampanja trdi, da zaradi varnosti med pandemijo, Trump pa pravi, da na Bidnova zborovanja nihče noče priti, ker da so dolgočasna. Biden danes ostaja v Delawaru.

Trump mora na Floridi nujno zmagati, Bidnova pot do 270 elektorskih glasov pa je možna tudi brez Floride. Vse, kar mora storiti je, da dobi nazaj Pensilvanijo, Wisconsin in Michigan, ki jih je leta 2016 za demokrate tesno izgubila Hillary Clinton. Trump se je pred meseci uradno preselil na Florido in v soboto namerava tam predčasno voliti.

Biden je na soočenju med drugim povedal, da si želi sčasoma odpraviti fosilna goriva in Ameriko poslati na pot obnovljivih virov energije. Trumpova kampanja je nasprotnika že napadla, da želi praktično že jutri ukiniti vso naftno industrijo in Američanom odvzeti avtomobile.

Republikanski anketar Frank Luntz meni, da je Trump na soočenju v Nashvillu premagal Bidna, vendar je obenem prepričan, da več nima časa, da bi ujel demokrata. »Trump je osvojil majhno zmago in dobil nekaj doslej neodločenih volivcev in ankete bodo malce tesnejše. Na koncu pa menim, da je Biden dobil vojno. Četudi so vse ankete zgrešene kot leta 2016, Trump ne more več zmagati,« je dejal Luntz, ki je sicer leta 2016 podobno predvidel zmago Clintonove.

Luntz meni, da je sedaj drugače zaradi tega, ker je 50 milijonov ljudi že volilo v času, ko je Biden užival veliko prednost. Poleg tega pravi, da so izvajalci anket tokrat prilagodili metodologijo in vzorci zajemajo večje število Trumpovih volivcev kot pred štirimi leti.

Luntz se opira tudi na zadnje vprašanje kandidatoma na soočenju v Nashvillu o tem, kakšno bo njuno sporočilo Američanom, ki niso volili zanju. Trump je dejal, da bo v primeru Bidnove zmage taka huda depresija, kot je še niso videli, pokojninski prihranki bodo šli k vragu in bo zelo žalosten dan za ZDA.

Biden pa se je obrnil v kamero in dejal, da bo predsednik Amerike oziroma vseh Američanov tudi tistih, ki ga niso volili. »Ne glede na to, ali ste me podprli ali ne, bom zagotovil, da boste zastopani. Dal vam bom upanje,« je dejal Biden.