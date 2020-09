Ginsburgova je umrla v petek zaradi zapletov ob raku na trebušni slinavki. Stara je bila 87 let. Trump je napovedal, da bo njenega naslednika oz. naslednico imenoval »brez odlašanja«, poročajo tuje tiskovne agencije. »Kandidata bom predlagal prihodnji teden. Ženska bo,« je dejal Trump v soboto na predvolilnem zborovanju v kraju Fayetteville v Severni Karolini. »Mislim, da bi morala biti ženska, ker imam ženske veliko raje kot moške,« je dodal.

»Zapolni sedež,« so v odziv vzklikali njegovi podporniki in ga pozivali, naj izkoristi redko priložnost in v svojem mandatu imenuje že tretjega vrhovnega sodnika. Trump imen v soboto ni omenjal, a mediji kot možni izbiri izpostavljajo sodnici na zveznih sodiščih Amy Coney Barrett in Barbaro Lagoa, ki ju je Trump v preteklosti večkrat hvalil v javnosti kot primerni za ta položaj.

Vrhovne sodnike v ZDA predlaga predsednik države, potrjuje jih senat in so na položaju do smrti, če se prej ne odločijo za upokojitev. V ZDA je devet vrhovnih sodnikov. Trenutno položaje zaseda pet konservativcev, po smrti Ginsburgove pa le še trije liberalci.

Če bo novega vrhovnega sodnika oz. sodnico imenoval Trump, se bodo ZDA po mnenju poznavalcev za več let ali celo desetletij oddaljile od evropskih vrednot. Vrhovno sodišče ima namreč zadnjo besedo na številnih področjih, kot so splav, priseljevanje, pravice manjšin in pravica do nošenja orožja.