Donaldu Trumpu poslali paket z ricinom

Beli hiši so poslali paket s strupenim ricinom, so v soboto poročali ameriški mediji. Pošiljka je bila naslovljena na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, časnik New York Times pa piše, da je bila poslana iz Kanade. Bela hiša navedb o pošiljki še ni komentirala.