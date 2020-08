V Portlandu v zvezni državi Oregon so se v soboto zvečer zbrali tako Trumpovi podporniki kot tudi zagovorniki gibanja Črna življenja štejejo, ki se zavzemajo za pravice temnopoltih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalna policija je sporočila, da so se predsednikovi podporniki v avtomobilih vozili po mestu. »Bilo je nekaj spopadov med demonstranti in protidemonstranti. Policisti so posredovali in v nekaj primerih opravili aretacije,« je dodala policija.

Medij OregonLive je poročal, da je med skupinama prišlo do napetosti in spopadov. Okoli 20.45 po lokalnem času je v središču mesta prišlo do streljanja, v katerem je bil ubit moški. A policija pri tem ni navedla, ali je bilo streljanje povezano z demonstracijami. »Portlandski policisti so se odzvali na strele in našli žrtev, ki je bila ustreljena v prsi,« so sporočili.

Iz Bele hiše pa so medtem sporočili, da bo predsednik ZDA v torek obiskal mesto Kenosha v zvezni državi Wisconsin, kjer je policist preteklo nedeljo temnopoltega Jacoba Blaka v še ne povsem pojasnjenih okoliščinah večkrat ustrelil v hrbet. Dogodek je sprožil množične proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu v številnih ameriških mestih. V Kenoshi so tri dni po dogodku potekali protesti, v katerih so udeleženci požigali avtomobile in stavbe.

Trump se bo srečal s predstavniki lokalne policije in si ogledal »škodo nedavnih izgredov«, ki ga je sprožilo streljanje na Blaka, je povedal tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere. Ali se bo predsednik sestal tudi z družino ustreljenega 29-letnika, ki je ohromel od pasu navzdol, Deere ni povedal, navaja AFP.