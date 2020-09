V preiskavi, ki jo je na pobudo berlinske bolnišnice Charite izvedla nemška vojska, so našli dokaze o prisotnosti strupa iz skupine novičok v telesu Navalnega, piše na spletni strani nemške vlade.

O tem se je nemška kanclerka Angela Merkel posvetovala z več nemškimi ministri, med drugim ministrom za notranje zadeve Horstom Seehoferjem, zunanjim ministrom Heikom Maasom in obrambno ministrico Annegret Kramp-Karrenbauer. »Šokantno je, da je bil Aleksej Navalni v Rusiji žrtev napada s kemičnim živčnim strupom,« so sklenili kanclerka in ministri, je sporočil tiskovni predstavnik vlade Steffen Seibert. »Nemška vlada najostreje obsoja ta napad,« so dodali. Rusko vlado so pozvali, naj zadevo pojasni.

Z rezultati preiskave bo nemško zunanje ministrstvo seznanilo ruskega veleposlanika v Berlinu. O njih pa bodo poročali tudi partnerjem v Evropski uniji in zvezi Nato. S partnerji se bodo posvetovali o primernem skupnem odzivu. Poleg tega bodo stopili v stik z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW), še piše na strani nemške vlade.

Zdravniki v bolnišnici Charite, kamor so Navalnega prepeljali 22. avgusta, so že pretekli teden sporočili, da klinične ugotovitve kažejo na zastrupitev Navalnega s snovjo iz skupine zaviralcev holin esteraz. Tedaj še niso ugotovili, za katero snov gre.

Ruski zdravniki in oblasti že ves čas zanikajo, da bi bil ruski opozicijski politik zastrupljen. Trdijo, da je padel v komo zaradi motnje v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi.

Na zastrupitev pa so sumili privrženci Navalnega. Menijo, da je bil zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo.

Z živčnim strupom novičok, ki so ga našli v telesu Navalnega, je bil leta 2018 v britanskem Salisburyju zastrupljen tudi nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal. Novičok so razvili v nekdanji Sovjetski zvezi, London pa krivi Moskvo, da je stala za to zastrupitvijo.