Koalicija zastrupljenega opozicijskega politika Sergeja Navalnega je na nedeljskih regionalnih volitvah v Rusiji dosegla izvolitev svojih kandidatov v mestni svet Tomska, kjer so Navalnega 20. avgusta domnevno zastrupili, in bližnjega Novosibirska, tretjega največjega ruskega mesta, kjer se je pred zastrupitvijo udeležil predvolilnih dogodkov. To je v danih okoliščinah, ko vladna stran onemogoča politične nasprotnike, uspeh.

Na volitvah, ki so od petka do nedelje potekale v delih Rusije na različnih ravneh, so med drugim odločali o 18 od 81 guvernerjih regij in že v prvem krogu so zmagali sami kandidati Kremlja. Tudi na volitvah v mestne in regijske svete je vladajoča stranka Enotna Rusija pogosto dobila večino, ker kandidati Navalnega niso smeli nastopiti, kar pa se ni zgodilo v Tomsku in Novosibirsku.

Te volitve so v času pandemije in gospodarske krize pomemben preizkus za vse manj priljubljeno Enotno Rusijo pred parlamentarnimi volitvami septembra 2021 in po zastrupitvi Navalnega, ki se zdravi v Berlinu. V zadnjih dneh sta tudi laboratorija na Švedskem in v Franciji potrdila izvid nemških zdravnikov, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok sovjetske izdelave. V Kremlju na podlagi poročil zdravnikov iz Omska, kjer so Navalnega najprej zdravili, zanikajo, da bi bil v njegovih vzorcih strup.

Navalni je pred zastrupitvijo pozival volilce, naj glasujejo za vsakega kandidata, ki ima največ možnosti, da premaga kandidata Enotne Rusije, »stranke podležev in tatov«, tudi če je to komunist ali skrajni desničar.

Zmaga po napadu s kemikalijo V Tomsku, sibirskem mestu s 600.000 prebivalci, je Enotna Rusija tako zdaj dobila samo četrtino glasov oziroma 11 od 37 sedežev v mestnem svetu (doslej 23). Komunisti so dobili 18 odstotkov glasov, Stranka novih ljudi, ki naj bi z ekološkimi temami odvračala volilce od prave opozicije, pa 15 odstotkov. Na to stranko, ki naj bi privabila do oblasti kritične volilce, menda računa Putin na parlamentarnih volitvah. »Ljudje so siti. Ne moreš dvajset let na prestolu samo krasti, grabiti in ostati nekaznovan,« je dejala zaveznica Navalnega Ksenija Fadejeva, ki je bila izvoljena v mestni svet Tomska. V Novosibirsku, ki ima 1,6 milijona prebivalcev, je na volitvah v 50-članski mestni svet sodelavec Navalnega Sergej Bojko (37) premagal kandidata komunistov Renata Sulejmanova (64), ki je imel podporo Enotne Rusije, ta pa je dobila 22 sedežev (doslej 33). Vsaj pet sedežev bo imela opozicija pod okriljem Navalnega. Še prejšnji teden sta dva moška v Bojkovo pisarno, polno prostovoljcev, vrgla steklenico z nevarno kemično snovjo. Trije so morali v bolnišnico.