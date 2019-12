"Alekseja so na silo pridržali in odvedli," je tvitnila Jarmiševa. Kot je pojasnila, se aretaciji ni upiral, policisti pa trenutno še preiskujejo prostore FBK.

Po ugibanju tiskovne predstavnice so se odločili za preiskavo prostorov, ker bi moral Navalni danes preko portala Youtube nagovoriti svoje podpornike, kot to počne vsak teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaposleni pri skladu so objavili video, na katerem skušajo policisti vdreti v prostore z uporabo žage. Na drugem posnetku zamaskirani moški v črnih uniformah preiskujejo prostore.

V ločenem primeru danes je opozicijski časnik Novaja Gazeta sporočil, da so oblasti preiskale moskovsko stanovanje ene od njegovih dopisnic Julije Poluhine, ki so jo nato pridržali in odvedli, ne da bi povedali kam. "Zaenkrat to deluje kot ugrabitev," so zapisali pri časniku.

Preiskava naj bi bila povezana s članki o nezakonitih oboroženih skupinah na vzhodu Ukrajine.