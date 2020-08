»Preden kažejo s prstom na nas, bi morali na agendo svojih sestankov uvrstiti rumene jopiče v Franciji in grozljive nemire v ZDA,« je na seji beloruskega sveta za nacionalno varnost poudaril Lukašenko. »Imajo veliko svojih težav,« je dejal in med drugim spomnil tudi na proteste proti karanteni zaradi koronavirusa v Nemčiji in drugih evropskih državah.

Zagrozil je še, da je vsako tuje vmešavanje v razmere v Belorusiji nesprejemljivo in se bodo nanj ostro odzvali. »Tisti, ki že brusijo meče, še posebej v tujini, bodo naleteli na odločno zavrnitev. In to ni neka prazna izjava. Poljske zastave že plapolajo v Grodni, to je nedopustno. Takšne stvari bomo odločno preprečili,« je bil jasen po poročanju beloruske državne tiskovne agencije BelTA, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Nekateri mediji so pred tem poročali, da so protestniki v Grodni, mestu na zahodu Belorusije, na shodih nosili zastave EU.