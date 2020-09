Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je danes na novih protestih proti Lukašenku v Minsku zbralo več tisoč ljudi. Ker pa oblasti niso dovolile zborovanja, so prijeli več protestnikov. Zaenkrat so iz policije sporočili, da je bilo prijetih 250 ljudi. Skupina Vjasna, ki se bori za človekove pravice, pa je objavila tudi imena več deset prijetih.

Močno zastražen center Minska

Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da sta policija in vojska močno zastražili središče mesta. Postavljene so številne kovinske ograje, tudi žica. V stranskih ulicah ob palači republike v središču Minska so nameščena vozila za prevoz zapornikov in številni pripadniki varnostnih sil. Beloruska prestolnica je na petih nedeljskih množičnih demonstracijah po spornih predsedniških volitvah 9. avgusta videti kot utrdba, še navaja dpa.

Izklopili so tudi mobilni internet, da se protestniki ne bi mogli zlahka usklajevati o poti protestov. Zaprt je tudi metro.

Belorusko notranje ministrstvo je medtem sporočilo, da so prijeli več ljudi, ki so nosili nedovoljene simbole in žaljive napise. Številni protestniki so namreč nosili zgodovinsko belo-rdeče-belo belorusko zastavo namesto uradne rdeče-zelene. Ta zgodovinska zastava je namreč postala simbol gibanja za demokracijo v državi.

Opozicijsko gibanje je sicer za danes pozvalo k »pohodu junakov«. Po prvih napovedih naj bi se te protestne akcije udeležila tudi zaprta opozicijska voditeljica Marija Kolesnikova. Prejšnje tedne se je tovrstnih protestov proti Lukašenku udeležilo tudi več sto tisoč ljudi, tokrat pa jih je vsaj nekaj deset tisoč.