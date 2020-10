Unija je pred dnevi uvedla sankcije proti 40 posameznikom, odgovornim za goljufije na predsedniških volitvah in nasilje nad protestniki, a na seznam kaznovanih z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo potovanja še ni vključila Lukašenka, ker je upala, da bo v tem primeru začel dialog z opozicijo o reševanju politične krize.

Ker se to ni zgodilo in ker iz Minska še naprej prihajajo novice o nasilju nad protestniki, so zunanji ministri unije danes izpostavili pripravljenost na sprejetje dodatnih sankcij proti pravnim osebam in visokim uradnikom, vključno z Lukašenkom, če se razmere ne bodo izboljšale, piše v sklepih, ki so jih danes sprejeli zunanji ministri.

Ministri sicer v današnjih sklepih ponavljajo stališče unije, da avgustovske predsedniške volitve v Belorusiji niso bile ne svobodne ne poštene in da Lukašenko nima demokratične legitimnosti, ter potrjujejo podporo demokratični pravici Belorusov, da predsednika izvolijo na novih, svobodnih in poštenih volitvah, brez zunanjega vmešavanja.

Ob tem ostro obsojajo nasilje beloruskih oblasti nad mirnimi protestniki in pozivajo k izpustitvi vseh samovoljno pridržanih, tudi političnih zapornikov. Napovedujejo, da bo EU zmanjšala dvostransko sodelovanje z beloruskimi oblastmi na centralni ravni ter okrepila podporo ljudem in civilni družbi.

EU je beloruske oblasti tudi znova pozvala k vključujočemu nacionalnemu dialogu in ponovila pripravljenost podpreti mirno demokratično tranzicijo z raznimi instrumenti, tudi s celovitim načrtom gospodarske podpore demokratični Belorusiji, še piše v sklepih, ki so jih sprejeli zunanji ministri, med njimi slovenski minister Anže Logar.

V Belorusiji so sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na novih množičnih protestih proti Lukašenku v minulem koncu tedna pridržali več kot 700 protestnikov, tudi več novinarjev. Varnostne sile so poskušale protestnike razgnati z uporabo solzivca, vodnih topov in šok granat, policisti pa so ljudi tudi udarjali z gumijevkami, veliko je bilo ranjenih.

To je bil deveti zaporedni vikend protestov po spornih predsedniških volitvah v Belorusiji, ki so bile 9. avgusta. Lukašenko trdi, da je prejel 80 odstotkov glasov, medtem ko opozicija zmago pripisuje svoji voditeljici v izgnanstvu Svetlani Tihanovski.