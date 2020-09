Pred nedeljskimi množičnimi protesti se je v središču Minska na mirnem protestu zbralo več sto žensk, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP več tisoč. Nekatere so razbijale po loncih, druge pozivale k izpustitvi Maše, kot s pomanjševalnico imenujejo eno glavnih predstavnic opozicije Marijo Kolesnikovo.

Opozicija je medtem na Twitterju sporočila, da so Kolesnikovo iz zapora v Minsku premestili v zapor izven prestolnice. Razloga ne poznajo. Kolesnikova je pridržana od ponedeljka, ko so jo po navedbah njenih podpornikov ugrabili zamaskirani neznanci sredi Minska, nato pa so jo hoteli prisilno izgnati v Ukrajino, a je to preprečila s tem, da je na meji raztrgala svoj potni list. Obtožujejo jo poskusa strmoglavljenja Lukašenka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.