Z Lukašenka pod kap

Ko je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko odgovoril protestnikom, da ga bodo morali ubiti, če hočejo, da gre, novih volitev pa ne bo, je skušal napovedati svoj konec. Te dileme se prej ali slej vedno razrešijo na enak način. S podobnimi besedami so šli Hosni Mubarak, Moamer Gadafi, Sadam Husein, Viktor Janukovič, Edvard Ševardnadze in kopica drugih, ki so verjeli v večno življenje. Včeraj Ibrahim Boubacar Keïta.