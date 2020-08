Voditelji Evropske unije so se na današnjem virtualnem vrhu opredelili do nedavnih predsedniških volitev v Belorusiji. »Te volitve niso bile niti svobodne niti poštene in niso ustrezale mednarodnim standardom. Ne priznavamo rezultatov, ki so jih predstavile beloruske oblasti, je po sestanku na tiskovni konferenci dejal predsednik evropskega sveta Charles Michel. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je dodala, da je unija pripravljena podpreti miren in demokratičen prehod oblasti v Belorusiji. V kratkem namerava EU uvesti sankcije proti »znatnemu številu« posameznikov, ki stojijo za volilnim ponarejanjem in nasilnim zatiranjem protestov v Belorusiji, njeni voditelji pa ob tem poudarjajo, da trdno stojijo za pravico beloruskega naroda, da sam odloča o svoji usodi.