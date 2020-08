Beloruski predsednik se je o razmerah v državi v soboto po telefonu pogovarjal z dolgoletnim zaveznikom, ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po pogovoru je dejal, da mu je ruski kolega zagotovil "polno pomoč Rusije za zagotovitev varnosti v Belorusiji", poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je spomnil, da sta obe državi v Organizaciji pogodbe o kolektivni varnosti, ki jima omogoča tudi, da si medsebojno pomagata z vojaškimi sredstvi.

V beloruskih mestih se je medtem znova zbralo več deset tisoč ljudi, ki so s človeškimi verigami in stavkami protestirali proti Lukašenku, ki si je na spornih volitvah pred tednom dni zagotovil šesti petletni mandat. Največja množica se je kot običajno zbrala v Minsku, kjer so se demonstranti v soboto spomnili pred dnevi ubitega protestnika.

Opozicija tudi danes v Minsku pričakuje več deset tisoč protestnikov, ki se bodo tako zbrali osmi dan zapored. Okoli poldneva pa bodo v mestu Gomel na jugovzhodu države pokopali drugo žrtev protestov.

Beloruski režim bo medtem danes v prestolnici po napovedih prvič priredil zborovanja v podporo Lukašenku. Po poročanju medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, bodo v prestolnico pripeljali državne uradnike iz vseh delov Belorusije. Tako naj bi odgovorili na očitke, da nikjer ni videti tistih 80 odstotkov ljudi, ki so glede na uradne izide prejšnjo nedeljo volili Lukašenka.