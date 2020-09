Zahtevale so tudi izpustitev vseh političnih zapornikov ter kazenski pregon policijskega nasilja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na shodu na osrednjem trgu Komarovski so protestnice glasno vzklikale gesla, kot so Ne pozabljamo, Ne predamo se in Lukašenka v policijsko vozilo za prevoz zapornikov. Številni vozniki so s trobljenjem izražali solidarnost s protestnicami.

Med danes prijetimi protestnicami se je znašla tudi 73-letna Nina Baginska, ki velja za ikono protestnega gibanja in je znana po svojem boju proti komunizmu še iz časov nekdanje Sovjetske zveze.

Pohod ženske solidarnosti, kot so poimenovali protestni shod, je najprej potekal po več ulicah beloruske prestolnice brez policijskega posredovanja. Podobne proteste beloruskih žensk so danes pripravili tudi v drugih mestih po državi.

V Belorusiji vse od 9. avgusta potekajo vsakodnevni protivladni protesti. Lukašenko, ki je na oblasti že 26 let, se je razglasil za zmagovalca volitev. Po uradnih podatkih naj bi prejel 80,1 odstotka glasov podpre. 66-letni Lukašenko si tako prizadeva za že šesti predsedniški mandat. Opozicija v državi meni, da je na volitvah dejansko zmagala njena kandidatka Svetlana Tihanovska.