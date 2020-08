Nikolaj Lukašenko, po domače Kolja, je tretji in najmlajši sin beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Svetlolasi najstnik, ki bo v ponedeljek praznoval šestnajsti rojstni dan, že od malega velja za očetovega naslednika in zdi se, da se v tej vlogi počuti odlično. Kako se tudi ne bi? Že pri rosnih sedmih letih je od takratnega ruskega predsednika Dmitrija Medvedjeva v dar prejel pištolo iz čistega zlata. Odrašča v najhujših časih očetove diktature, prežetih z nasiljem in krvjo, ne moti ga na tisoče protestnikov, ki zaradi samovoljnega vodenja države zahtevajo odstop predsednika. Mladi Lukašenko v družbi očeta razjarjeno množico preletava v helikopterju v polni bojni opremi in z avtomatskim orožjem v rokah. Z njim bi se lahko branil pred »podganami«, kakor oče pravi protestnikom, je razbrati s posnetkov. V javnost so prišle tudi fotografije: na prvih v Palači neodvisnosti v Minsku maha s pištolo v rokah, na drugih do zob oborožen z avtomatskim orožjem očetu dela družbo za mizo v kabinetu. Očeta je pripravljen braniti do smrti, lahko razberemo z »družinskega portreta«, in tudi on bi raje umrl, kot pa državo prepustil komu drugemu. »Po njegovem nekdo ne postane predsednik, temveč se v to vlogo rodi,« o razmišljanju svetlolasega mladeniča pravi eden od vodij opozicije. Pojavljanje Kolje v vojaški uniformi v javnosti je po njegovem sporočilo ljudstvu, da Lukašenkovi niso strahopetci.

Po ustavi svojega očeta na čelu države ne bi mogel zamenjati še vsaj 19 let, saj mora biti beloruski predsednik ob zaprisegi star najmanj 35 let. A ne bi bilo prav nič čudnega, če bi v nuji diktator za sina spremenil tudi to… Tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je najstnik zelo razvajen, vedno je imel vse, kar si je zaželel. Odraščal je pod okriljem očeta in brez mame, in še danes ni zares znano, kdo to sploh je. Po splošno sprejeti zgodbi ga je rodila predsednikova nekdanja zdravnica, sedaj izbrisana iz javnega življenja, čeravno Lukašenko rad pove, da je fanta k njemu poslal »Bog«. Svojega »skrivnega« najmlajšega sina je beloruski predsednik javnosti prvič predstavil pri petih letih, po navedbah kritikov je sčasoma postal nekakšna maskota diktature. »Če me ni ob njem, ne more ne spati ne jesti, ne more biti otrok. Če po televiziji vidi, da sem šel kam brez njega, naredi pravo sceno,« je kot razlog za nenehno prisotnost najmlajšega sina ob svoji strani, tudi na vojaških paradah, navedel Lukašenko.