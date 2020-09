»Zdaj je tisti trenutek, ko potrebuje Belorusija pomoč pri začetku dialoga,« je poudarila Tihanovska, ki se je po spornih predsedniških volitvah 9. avgusta, na katerih naj bi po trditvah opozicije zmagala, zatekla v Litvo. Obenem je izrazila upanje, da se ji bo uspelo osebno srečati z Macronom, ki danes začenja dvodnevni obisk v litovski prestolnici Vilnius.

Macron se je na poziv Tihanovske že odzval in dejal, da se je pripravljen sestati z njo, je po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočil tiskovni predstavnik francoske vlade Gabriel Attal.

Macron bi bil za Tihanovsko najpomembnejši sogovornik doslej. Se je pa opozicijska voditeljica v minulih tednih že sestala z voditelji Litve in sosednje Poljske, ki sta v okviru EU prevzeli pobudo glede Belorusije, ter po video povezavi nagovorila zunanje ministre unije.

Kot je še povedala v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP, bi morala EU narediti korak naprej in razširiti sankcije, tako da bi te udarile tudi po podjetjih in podjetnikih, ki podpirajo avtoritarnega beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Je pa obenem posvarila, da to ne smejo biti splošne gospodarske sankcije, saj te najbolj prizadanejo navadne ljudi.

Sankcije, ki jih načrtuje unija, so zaenkrat personalne in zadevajo Lukašenka ter vidne posameznike, ki naj bi bili odgovorni za volilne prevare in nasilno zatrtje opozicijskih protestov.

Ponovila je tudi, da se protesti v Belorusiji ne bodo ustavili in da ljudje ne bodo več sprejeli režima, pod katerim so morali živeti desetletja.