Policija je pred današnjim zborovanjem v podporo opozicijski voditeljici Svetlani Tihanovski, ki v očeh opozicije velja za pravo zmagovalko predsedniških volitev 9. avgusta, sporočila, da je aretirala »več ljudi«.

Dolgoletni predsednik Belorusije Lukašenko je v sredo na slovesnosti, ki ni bila vnaprej napovedana, v Minsku prisegel za šesti mandat.

Opozicija je zato Beloruse za danes pozvala k shodu podpore Tihanovski, ki naj bi jo na t. i. prisegi naroda simbolično imenovali za predsednico države.

Pred začetkom zborovanja so v središču Minska zaprli več postaj podzemne železnice. Pred Palačo neodvisnosti, kjer je Lukašenkova rezidenca, so postavili ograjo, poslopje pa varuje večje število policistov, s kraja dogajanja poroča dopisnik AFP.

Na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti oklepna vozila in vodne topove, ki so nameščeni na ulicah glavnega mesta. Osrednji trgi v Minsku in nakupovalna središča, kamor so se protestniki pred nasiljem policije zatekli med minulimi protesti, so prav tako zaprti. Protesti v državi sicer potekajo že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je Lukašenko po navedbah volilne komisije prejel več kot 80 odstotkov odstotkov glasov, Tihanovska, ki se je medtem zatekla v Litvo, pa 10 odstotkov. Opozicija volilnih izidov sicer ne priznava.

Na sobotnem protestnem shodu v Minsku, na katerem že tradicionalno protestirajo ženske, je policija po podatkih notranjega ministrstva prijela okoli 150 ljudi.