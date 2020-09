Beloruska tiskovna agencija Belta je poročala, da je Lukašenko prisegel v beloruskem jeziku z desno roko na ustavi. Fotografije z dogodka ni objavila.

Po navedbah tiskovne agencije je bilo na slovesnost v palači neodvisnosti v Minsku povabljenih več sto ljudi. Dogodek ni bil vnaprej napovedan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Lukašenko je prisegel po sporni zmagi na predsedniških volitvah 9. avgusta. Po navedbah volilne komisije je dolgoletni voditelj, ki državo s trdo roko vodi že 26 let, prejel več kot 80 odstotkov odstotkov glasov.

Opozicija po drugi strani trdi, da so bile volitve prirejene in da je dejansko zmagala njena kandidatka Svetlana Tihanovska. Po volitvah so izbruhnili množični protesti proti režimu.

Evropska unija je sporočila, da beloruske volitve niso bile ne svobodne ne pravične.