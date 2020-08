Sladoled, ki osveži je najboljši sladoled. Sploh poleti. Obstajajo namreč sladoledi, ki ne osvežijo, saj si po njem le žejen. To so vsi tisti sladoledi z nutello, piškotki, oreščki … V največji vročini pa vseeno potrebujemo resnično osvežilne sladolede. Takšne, ki osvežijo IN so tudi odlični. In te lučke so.

Za pripravo teh lučk potrebujete le 4 sestavine (ja, štiri!), pripravljene pa so v manj kot desetih minutah. Če ni to enostavno super!

Te lučke lahko pripravite z borovnicami, višnjami in češnjami in vse različice so odlične. Pripravite jih s svežim ali zamrznjenim sadje. Če mandljevega mleka nimate, uporabite mleko, ki ga imate na razpolago.

Ko se naveličate teh lučk – kot, da je to mogoče! – , pa pripravite še domače lučke iz jogurta. Tudi te so odlične!

Pa dober tek!

